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Yine Taşyapı!

İhaleler, kimseye duyurulmadan, özel davetle çağırılan şirketlere verildi.

14 Haziran 2021 Pazartesi 10:44
Yine Taşyapı!
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İhaleler, kimseye duyurulmadan, özel davetle çağırılan şirketlere verildi. D850 Karayolu’nun batısı Taşyapı’ya, doğusu Proyap’a pay edildi.

iki ayrı yol ihalesi Kamu İhale Kanunu'nun esas usul olarak belirlediği, rekabete imkan veren “açık” usül yerine, AKP'nin istediği ihaleyi istediği firmaya verme aracı olarak kullandığı “21b Pazarlık” usulüyle gerçekleştirildi.

22 Nisan'da gerçekleştirilen ihaleler kimseye duyurulmadan, özel olarak davet edilen şirketlere verildi.

“KKTC D850 Karayolunun Doğusunda Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yollarının Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviye İşleri” başlıklı ihale kamuoyunun yakından tanıdığı Taşyapı İnşaat'a verildi. 26 Nisan'da imzalanan sözleşmeye göre, resmen önceki gün başlayan yapım çalışmaları 31 Ocak 2023'te tamamlanacak ve firmaya 150.1 milyon TL ödenecek.

Aynı gün yapılan, “KKTC D850 Karayolunun Batısında Yer Alan Muhtelif 3 Sınıf Yollar İle Muhtemel Yerleşim Yerleri İç Ulaşım Yolları Ve Türkmenköy Kavşağı-Dörtyol Yolunun Yapım, Onarım Ve Üstyapı Takviyesi İşleri” başlıklı ihale ise Proyap İnşaat'a verildi. Ankara merkezli şirket 25 Mayıs'ta imzalanan sözleşmeye göre, 9 Haziran'da başlayacağı işi 30 Ocak 2023'te tamamlayacak. Proyap'a 141.9 milyon lira ödenecek.

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Anahtar Kelimeler:
TaşyapıProyap
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