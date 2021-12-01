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Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal, petrol istasyonlarındaki akaryakıt sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

01 Aralık 2021 Çarşamba 13:39
Yine akaryakıt krizi! Euro diesel ve kurşunsuz 98 oktan benzin birçok istasyonda bitti!

Benzinciler Birliği Başkanı Levent Çağdal yaptığı yazılı açıklamada, KKTC’de akaryakıt pompa satış fiyatlarının her 15 iş gününde bir otomatik fiyatlandırma sistemi ile belirlendiğini ve formül içerisinde dolar kuru ve akaryakıt borsa fiyatlarının değerlendirilerek, fiyat ayarlaması yapıldığını kaydetti.

“FİYAT İSTİKRAR FONU ERİDİ”

“Devletin aldığı Fiyat İstikrar Fonu maalesef erimiş durumda olduğu için dolar kuru ve yakıt borsa fiyat yükselişleri pompaya yansıtılmak durumunda” diyen Çağdal, bunun sadece KKTC’de değil tüm dünyada böyle olduğunu ifade etti.

Çağdal, Güney Kıbrıs’ta 1 litre yakıtın ortalama 1.45 euro bugünkü kur ile 22 TL, Türkiye’de 11, KKTC’de ise 9 TL civarında olduğunu bildirdi.

Akaryakıt dağıtım şirketleri K-PET ve ALPET’in bir aydır KKTC’ye küçük lotlarla akaryakıt tedarik ettiğini ifade eden Levent Çağdal, “Zarar ettiklerini iddia ediyorlar ve yukarıda belirttiğim sebeplerden burada haklılık payları var” ifadelerini kullandı.

Çağdal, “Yalnız çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamaması kabul edilemez bir durumdur” dedi.

“DÖVİZ KRİZİ DÖNEMİNDE FİYAT DEĞİŞİMLERİ DAHA SIK UYARLANMALI”

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.

Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi.

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“NE ZAMAN AKARYAKIT GELECEĞİ KONUSUNDA SAĞLIKLI BİLGİ ALAMIYORUZ”

KKTC’ye ne zaman yeni stok akaryakıt geleceği konusunda şirket yetkililerinden sağlıklı bilgi alamadıklarını kaydeden Çağdal, şöyle devam etti:

“K-PET ve ALPET ayrıca bayilerine sundukları 20 günlük vadeyi kademeli olarak 7 güne indireceklerini bildirmişlerdir. Bu da tüm çiftçi, kamu kuruluşları, belediyeler ve şirketler artık akaryakıtı peşin alacaklar demektir.”

Benzinciler Birliği Başkanı Çağdal, hükümetin bu sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Çağdal, çözümün, otomatik fiyatlandırmaya Türkiye’de yapıldığı gibi döviz krizi döneminde fiyat değişimlerinin daha sık uyarlanması ve akaryakıt sektörüne dağıtım şirketi düzeyinde rekabetin getirilmesi olduğunu bildirdi.

Şu anda piyasada euro diesel ve kurşunsuz 98’in birçok petrol istasyonunda bittiğini ifade eden Çağdal, “Kurşunsuz 95 de bir süre içinde bitecektir” dedi. Levent Çağdal, hükümetin sorunlara acilen çözüm bulması gerektiğini belirtti.

Levent Çağdal, çiftçinin ekim dönemi, genel ihtiyaçlar ve acil durumlar için akaryakıt tedariğinin 2 şirkette de son bir aydır aksaması ve ürün bulunamamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

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