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Yılın ikinci Güneş tutulması başladı

25 Ekim 2022 Salı 13:19
Yılın ikinci Güneş tutulması başladı

Yılın ikinci ve son Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Türkiye'nin birçok kentinden de izlenecek tutulma yaklaşık 3 saat sürecek.

2022’nin ikinci Güneş tutulması bugün gerçekleşiyor. Güneş tutulması, İzlanda, Avrupa, Kuzey-doğu Afrika, Ortadoğu, Batı Asya, Hindistan, Batı Çin'den gözlenebilecek.

Tutulmanın Rusya'dan görüleceği maksimum noktada, Güneş'in tam olarak yüzde 82'si Ay tarafından tutulacak. Avrupa’da ise yüzde 15-30 oranında kısmı görünecek.

Türkiye'den de izlenecek

Türkiye saati ile 12.40 ile 15.05 arasında yaşanacak olan tutulmada, Güneş'in yaklaşık yüzde 50'si Ay tarafından örtülecek.

2022 yılının en önemli gök olaylarından biri olan parçalı Güneş tutulması Türkiye'nin birçok kentinden görülebilecek. Yaklaşık 3 saat sürecek tutulma en fazla yüzde 52 ile Erzurum ve Hakkari'den izlenebilecek.

Parçalı Güneş tutulması sırasında ne olur?

Yeni Ay, görünmez olacak şekilde Güneş’in önüne geçmeye başlar. Parçalı Güneş tutulmasında Ay yavaş yavaş Güneş’i kapatır. Tam kavuşuma ulaştığı noktadan hemen sonra parçalı bir şekilde tekrar Güneş’in önünden çekilir ve tutulma biter.

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