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Yeşil Barış Hareketi, Güven Yapı’nın inşaat başlattığı araziyle ilgili kiralama kararına ara emri aldırdı

Yeşil Barış Hareketi, Güven Yapı Kooperatifi’nin Girne’de site inşaatına başladığı arazinin kiralama kararı hakkında, Yüksek İdare Mahkemesi’nden ara emri aldırdı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 13:15
Yeşil Barış Hareketi, Güven Yapı’nın inşaat başlattığı araziyle ilgili kiralama kararına ara emri aldırdı

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel’den alınan bilgiye göre, Yeşil Barış Hareketi adına avukatlar Emre Efendi ve Serkan Mesutoğlu'nun hazır bulunduğu ara emri görüşmesinde Yargıç Talat Usar ara emri ile yürütmenin durdurulmasına karar verdi.

Bakanlar Kurulu, Maliye Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nın, ilgili arazinin kiralanmasıyla ilgili aldığı kararlar hakkındaki davanın esası Cuma günü görüşülecek.

TEL, BAKANLAR KURULU’NU CUMA’DAN ÖNCE İLGİLİ KARARI İPTALE ÇAĞIRDI

Konuyla ilgili TAK’a konuşan Yeşil Barış Hareketi Başkanı Feriha Tel, Bakanlar Kurulu’nu Cuma günkü duruşma öncesi ilgili kararı iptal etmeye çağırdı.

İlgili arazinin, Girne İmar Planı’nda daha önce hastane yapımı için ayrıldığına işaret eden Tel, İTEM Yasası uyarınca mevcut alanın sadece kamu yararına kiralanabileceğini kaydetti.

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Başlanan inşaatta kamu yararı bulunmadığını, özel bir şirketin bölgeye villa inşaatı yapacağını ifade eden Tel, “kiralamayla ilgili kararların Resmi Gazete’de yayınlanmadığını” belirtti.

Öte yandan kiralamanın ardından ciddi bir doğa tahribatı yaratıldığını da savunan Tel, İmar Yasası, Çevre Yasası, İyi İdare Yasası gibi pek çok yasanın göz ardı edildiğini söyledi.

Bölgeye dozerlerle girildiğini, flora, fauna ve doğa yaşamın tahrip edildiğini anlatan Tel, bu ara emrinin betonlaşmaya engel olunması adına önemli olduğunu belirtti. 

“Çevre kazandı, memleket kazandı” diyen Tel, çevre örgütleri ve bu alanda mücadele edenler olarak bundan başka bir çıkarları da olmadığını vurguladı.

Tel bölge halkının da bu mücadelede yanlarında olduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 16.08.2021 14:44
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