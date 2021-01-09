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Yerel vakalarda azalma

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3195 olduğunu, 5’i yerel 22 pozitif vakaya rastlandığını, 1kişinin yoğun bakıma alındığını, 18 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 19:27
Yerel vakalarda azalma
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Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

9 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3195

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 5

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 12

Yerel Vaka Sayısı: 5

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 18

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

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Yapılan Toplam Test Sayısı: 349.605

Toplam Vaka Sayısı: 1765

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1499

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 256

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 53

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 202

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 10

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan toplam 3195 test sonucunda tespit edilen 22 pozitif vakanın detaylarını ve bölgelere göre dağılımını açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile ülkemize geldiğini, 12 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını,5 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Vakalardan 5 kişinin Lefkoşa, 2 kişinin Girne, 6 kişinin Mağusa , 2 kişinin İskele , 2 kişinin Karpaz Bölgesi’nden olduğunu belirten Bakan Pilli, 5  kişinin ise yurt dışından geldiğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 09.01.2021 20:35
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Kktc KoronavirüsKktc Vaka SayısıALİ PİLLİKktc Kovid19
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