Yeniboğziçi'nde piyasaya sahte döviz sürdü

16.06.2022 tarihinde, saat 03:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde bulunan M.K.(E-34)’nin, tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 50’lik banknotlardan oluşan KB16736741L, KB46029773L, KB68529766L, KB16718748L, KB16718749L, KB68518165L, KB46036217L, KB46018595L ve KB30929520L seri numaraları, 9 adet (Toplam 450 ABD Doları) ABD dolarını konu işletmeye verip tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.