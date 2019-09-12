Yeniboğaziçi Belediyesi İmar Planı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenledi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, bölgenin hassas bir bölge olduğunu ve imar planının ona göre yapılması gerektiğini, düzenleme getirilmesini desteklediklerini ancak yasaklamaya karşı olduklarını kaydetti.

Zurnacılar ayrıca Yeniboğaziçi halkının geçmişte mülkiyet konusunda ciddi mağduriyetler yaşayan bir halk olduğunu, dolayısıyla bir mağduriyet daha yaşatmamak gerektiğini kaydetti.

Yeniboğaziçi Belediyesi, Kasım 2016’da başlatılan Gazimağusa-Yeniboğaziçi-İskele İmar Planı çalışmalarıyla ilgili halka yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Verilen bilgiye göre, İmar Planı taslağı ile ilgili itirazlar mülkiyet sahipleri tarafından Gazimağusa Şehir Planlama Dairesine yapılmalı. Mülk sahipleri mülklerinin imar planından nasıl etkileneceği konusunda da Belediye ve Gazimağusa Şehit Planlama’dan bilgi alabilir.

Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, Yeniboğaziçi bölgesinin hassas bir bölge olduğunu, Gazimağusa ve İskele Belediyelerinin imarı kontrol etme yetkisi bulunduğunu ancak Yeniboğaziçi Belediyesinin kırsal belediye sayıldığından imarı kontrol etme yetkisi bulunmadığını vurguladı. Zurnacılar, “Dolayısıyla ekonominin bir emirname ile durdurulması her sektöre darbe vuracak. İstihdam ve turizm alanını olumsuz etkileyecek” dedi.

İma planlarını desteklediklerini belirten Zurnacılar, “İmarlaşan bir bölgede düzenlemeye gidilmesini istiyoruz ama yasak getirilmesine karşıyız. Çünkü kazanılan haklar var, yatırımlar var, bir de bölgede 8 yerleşim birimi olmasına rağmen Yeniboğaziçi’nde daha önceden yaşanan ciddi mağduriyetler vardır” dedi.

Yeniboğaziçi’lilerin yaşadığı mağduriyetlere de dikkat çeken Zurnacılar, 1993’te köyün üçte birinin yapılaşmayı sınırlayan ve bazı bölgelerde tamamen yasaklanmasına neden olan sit alanı ilan edildiğine, Belediye sınırları içerisindeki sahillerin bir kısmının Belediye’nin elinden alınarak özele verildiğine işaret etti ve bölge halkının üçüncü kez mağdur edilmemesi gerektiğini ilgili mercilere ilettiğini kaydetti.

Mormenekşe köyünün güney kısmına doğru gelişmeye başladığına da işaret eden Zurnacılar “Mormenekşenin gelişen bu alanının, 10 üzerinden değerlendirildiğinde 9’unun kapanacağı görünüyor” dedi.

Zurnacılar, Belediye’ye Bakanlıktan olumsuz cevaplar verilmemekle birlikte Belediyenin önerilerinin de pek dikkate alındığını göremediklerini kaydetti. Zurnacılar “Planlamaya karşı değiliz ama bölgenin gelişimini de önlemeyelim” dedi.

“İTİRAZLAR MÜLKİYET SAHİPLERİ TARAFINDAN YAPILMALI”

Şehirciliğe itirazları mülkiyet sahipleri tarafından yapması gerektiğini söyleyen Zurnacılar “Sizlerin de İtiraz sürecine aktif olarak katılım göstermeniz gerekir” dedi.

Zurnacılar, “Sizden alacağımız yetkiyle bu imar planına olumlu veya olumsuz imzamızı atacağız” dedi.

ÜÇ BELEDİYEDEN BİRİ PLANA İMZA ATARSA PLAN HAYATA GEÇER

Bir puanlama usulünün bulunduğunu kaydeden Zurnacılar, "Üç belediye başkanı da Planı imzalamazsa bu imar planı hayata geçemez, aramızdan biri memnun olur onay verirse bu plan hayata geçer” dedi.

İmar Planı ile ilgili idari heyette Bakan, Yeniboğaziçi, İskele ve Gazimağusa belediye başkanları; İskele ve Gazimağusa kaymakamları ve Şehircilik Müdürünün bulunduğunu kaydeden Zurnacılar puanlama sistemine göre üç belediyenin puanı bunların üzerinde olduğunu kaydetti.

Zurnacılar, Planın her 5 yılda bir gelişmelere göre revize edilebileceğini, imara kapalı kalacak olan bölgelerdeki mülklerin değer kaybıyla ilgili olarak da Bakanlığın sorumluluğunda olan bir olay olduğunu belirtti.