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Yeni sendika başkanı ve yönetim kurulu GMB Başkanı Arter’i ziyaret etti

Dün Gazimağusa Belediyesi’ne yeni sendika başkanı ve yönetim kurulu üyeleri nezaket ziyaretinde bulundu.

01 Haziran 2021 Salı 18:13
Yeni sendika başkanı ve yönetim kurulu GMB Başkanı Arter’i ziyaret etti
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Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kısa konuşmalara yer verildi.

GMB Başkanı İsmail Arter yaptığı kısa konuşmasında;

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Arter, idare ile sendikalar arasında her zaman sürtüşmelerin olduğu algıları savunan biri olmadığını, her zaman uzlaşma yolunda ilerlediğini belirtti. Pandemi sürecinde şehirde hizmet eden vatandaşların huzurlu olması maddi yönden değil çalışanların çalışma saatlerinde ailelerinden daha uzun sürelerini burada geçirmesinden dolayı iş huzurunun önemini vurguladı. Yeni sendika başkanını ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Mağusa Türk Genel İş Sendika Başkanı Doğan Özüşen ise yaptığı kısa konuşmasında;

Özüşen, genel kurulun demokratik ortama geçmesinden ötürü katkılarını koyan GMB Başkanı Arter’e teşekkürlerini iletti. Sendika olarak amaçlarının birlikte daha iyiye yürümek olduğunu vurgulayan Özüşen, daha güzel gülere ulaşmak için tek amaçlarının çalışanları ve vatandaşları mutlu etmek olduğunu belirtti.(MHA)

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