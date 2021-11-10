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Yeltekin'den açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden Ali Yeltekin, hem asgari ücretli, hem de kamu çalışanlarının maaşlarının son iki ayda yüzde 15 oranında eridiğini açıkladı. Yeltekin, asgari ücretle ilgili yeni bir toplantının ancak seçim yasaklarından sonra yapılabileceğini, Başsavcılığın, bu konuda görüşünün bulunduğunu vurguladı.

10 Kasım 2021 Çarşamba 13:22
Yeltekin'den açıklama

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi tarafını temsil eden HÜR-İŞ Genel Sekreteri Ali Yeltekin, hem asgari ücretli, hem de kamu çalışanlarının maaşlarının son iki ayda yüzde 15 oranında eridiğini açıkladı.

Damla Dabis’in sunduğu programa telefonla bağlanarak açıklamalarda bulunan Yeltekin, söz konusu verileri, üç sendika olarak piyasada yaptıkları araştırmalar neticesinde elde ettiklerini kaydetti.

“KAYBI HESAPLAMADAN ÖNCE, ÜLKEDEKİ DENETİMSİZLİK VE FIRSATÇILIK KONUŞULMALI”

Asgari ücretin ne kadar kayıp yaşadığını hesaplamadan önce, ülkedeki denetimsizlik ve fırsatçılığın konuşulması gerektiğine de vurgu yapan Yeltekin, Eylül ayında asgari ücrete yapılan artışın, dövizdeki artışla kıyaslandığında “çok da büyük bir farkın yaşanmadığını” söyledi.

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“ASGARİ ÜCRET TESPİT TOPLANTISI, SEÇİM YASAKLARI SÜRECİNDE YAPILAMAZ, BAŞSAVCILIĞIN GÖRÜŞÜ VAR”

Yeltekin, asgari ücretle ilgili yeni bir komisyon toplantısının, ancak seçim yasaklarından sonra yapılabileceğini, Başsavcılığın, “seçim yasakları sırasında asgari ücret belirleme toplantılarının yapılmasının uygun olmayacağı” yönünde görüşünün bulunduğunu vurguladı.

“SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİ EZİLDİ BÜZÜLDÜ”

Üç sendika olarak yarın bir toplantı gerçekleştireceklerini, asgari ücretin yanı sıra, sosyal sigorta emeklilerinin aylık maaşları konusunda yaşadıkları kaybı konuşacaklarını kaydeden Yeltekin, “Sosyal sigorta emeklileri ezildi büzüldü. Emeklilerin maaşlarının yükselmesi için hükümete 3 sendika başkanı olarak yazı göndereceğiz” dedi.

“YILLARCA ÇALIŞAN ANCAK 3 BİN TL EMEKLİLİK MAAŞI ALAN SOSYAL SİGORTA EMEKLİLERİ VAR”

“Yıllarca çalışan ancak 3 bin TL emeklilik maaşı alan sosyal sigorta emeklileri var” diyen Yeltekin, seçim yasaklarının 25 Aralık’ta devreye gireceğini, hükümetin hızlıca, sigorta emeklisi maaşlarının yükseltilmesi için zenginlik ve lüks tüketim vergileri üzerinden kaynak aktarımı yapmasını talep edeceklerini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ali YeltekinAsgari ücret
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