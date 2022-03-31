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YDP'de yeni genel sekreter Talip Atalay
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YDP'de yeni genel sekreter Talip Atalay

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) bu akşam toplanan Parti Meclisi’nde (PM) Genel Sekreterlik görevine oy birliği ile Lefkoşa Milletvekili Talip Atalay seçildi.

31 Mart 2022 Perşembe 08:44
YDP'de yeni genel sekreter Talip Atalay

Parti Meclisinde konuşan Genel Başkan Erhan Arıklı yaptığı hizmetlerden dolayı eski Genel Sekreter Enver Öztürke teşekkür etti.

Öztürk'ün Bayındırlık Ulaştırma Bakanlık Müsteşarı olması dolayısı ile görevinden istifa ettiğini belirten Arıklı, bayrağı devralan Talip Atalay'ın çıtayı daha ileri noktalara götüreceğine emin olduğunu söyledi.

Atalay’ın partiyi yerel seçimlere hazırlayacağını söyleyen Arıklı, “Partimizde artık bir huzur ortamı var. Allah huzurumuzu bozmasın" dedi.

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Toplantıda konuşan Enver Öztürk, YDP’nin kendisine bir başka görev vermesi dolayısıyla mecburen bu görevi bıraktığını söyleyerek, " Yeni Genel Sekretere yardımcı olmak boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Oy birliği ile Genel Sekreter seçilen Prof. Dr. Talip Atalay ise yaptığı teşekkür konuşmasında görevinin bu partiyi büyütmek, küskünlükleri kırgınlıkları ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, gece gündüz çalışacağını söyledi.

Atalay, 8-10 Milletvekili çıkaracak partinin çeşitli iç ve dış faktörlerle ancak 2 vekil çıkarmasının üzüntü verici olduğunu söyleyerek, "Sorumluluğumun farkındayım... Bana güvenin" diye konuştu.

Toplantı, Arıklı’nın PM’ye hükümet çalışmaları hakkında bilgi vermesi ile tamamlandı.

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Son Güncelleme: 31.03.2022 09:54
Anahtar Kelimeler:
Erhan ArıklıYDPKktcTalip AtalayPM
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