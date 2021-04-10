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YDP'de oy verme işlemi başladı

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı başladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alan kurultayda oy verme işlemi gerçekleştiriliyor. 

10 Nisan 2021 Cumartesi 13:00
YDP'de oy verme işlemi başladı
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YDP kurultayında genel başkanlık için yarışan Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu oylarını kullandı. 
Divan Başkanı Turan Büyükyılmaz’ın oy verme işlemi öncesinde bir araya getirdiği adaylar birlik mesajı verdi. 
Bu arada kurultayın yapıldığı Atatürk Spor Salonuna seyirci alınmadı ve adaylar konuşma yapmadı. Faaliyet raporunun oylanması ve mali raporun aklanması salon dışındaki üyelerin oyları ve Divanın bunu tespitiyle yapıldı. Üyeler, salona 10’ar kişilik gruplar halinde alınıyor ve sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda özel güvenlik tedbirleri uygulanıyor. 

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Oy verme işlemi saat 20.00’ye kadar sürecek. 

 

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Son Güncelleme: 10.04.2021 13:17
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