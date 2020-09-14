YDP Başkan Yardımcısı Öztürk, Arıklı’nın Adaylıktan Çekileceği İddilarının Gerçekliği Olmadığını Açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekileceği iddialarının gerçekliği olmadığını açıkladı.

YDP basın bürosundan verilen bilgiye göre, Öztürk, katıldığı bir TV programındaki soru üzerine, “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam iki kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi adayı dolaşmadılar. Sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Seçimlerin en iddialı partisiyiz ve en iddialı adaya sahibiz” dedi.

Enver Öztürk, virüsün kendilerini yollarından alıkoyamayacağını belirterek “Sayın Başkanımız çok kısa bir sürede bu hastalığı yenip aramıza katılacaktır. Biz ikinci tura kalacağız. Çekilmek ne demek. Biz bu iddialara gülüp geçiyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümeti de eleştiren Öztürk, " Bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı ve direksiyona geçmeli" dedi.