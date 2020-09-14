YDP Başkan Yardımcısı Öztürk, Arıklı’nın Adaylıktan Çekileceği İddilarının Gerçekliği Olmadığını Açıkladı

Yeniden Doğuş Partisi(YDP) Genel Başkan Yardımcısı Enver Öztürk, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı’nın cumhurbaşkanlığı seçimlerinden çekileceği iddialarının gerçekliği olmadığını açıkladı.
YDP basın bürosundan verilen bilgiye göre, Öztürk, katıldığı bir TV programındaki soru üzerine, “Biz zaten seçim çalışmalarımızı tamamlamıştık. Adayı tam iki kez turladık. Diğer adaylar henüz bir defa dahi adayı dolaşmadılar. Sahadaki arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Seçimlerin en iddialı partisiyiz ve en iddialı adaya sahibiz” dedi.
Hükümeti de eleştiren Öztürk, " Bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulmalı ve direksiyona geçmeli" dedi.