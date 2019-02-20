Yarın elektrik kesintisi var

Lapta bölgesinde yarın elektrik kesintileri olacak.



Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00-15:00 saatleri arasında; Lapta Aytoro Mahallesi ile Landroock Apartmanları ve civarının elektrik enerjisi kesik olacak.



Yine ayni tarihte alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 11:00- 16:00 saatleri arasında; Lapta Babil Bahçeleri’nin batısına elektrik verilemeyecek.

