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Yarın elektrik kesintisi var

15 Haziran 2022 Çarşamba 13:45
Yarın elektrik kesintisi var

1- Yeniboğaziçi ve Bafra’da bazı bölgelere yarın 09.00-15.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre, şebekede yapılacak çalışmadan dolayı meydana gelecek elektrik kesintisinden İlkay Genç Sitesi, Onlar İnşaat Sitesi, Crystal Rocks Otel, Salamis Otel, Karavan Kampı, Yeni Boğaziçi Köyü’nün bir kısmı, Bedis Plajı, Okul Yolu, Panayır Alanı, Eyva ve Cennet Restaurant Bölgeleri, Lions Garden, DAÜ Beach Club ve Kültür Merkezi bölgesi’ne; Bafra’da ise 10:00 ile yaklaşık 15:00 saatleri arasında Limak, Artemis, Mehmetçik  Plajı, Nuhun Gemisi Hotel, Concorde Hotel, Pis su arıtma, Tuzlu su arıtma, Bafra, Thalassa Sitesi etkilenecek.

2- Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Karaoğlanoğlu Kemal Pişmiş Caddesinin kuzeyine, Siba Hırdavatçı ve civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden verilen bilgiye göre, elektrik 09.00-14.00 saatleri arasında kesilecek.

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Son Güncelleme: 15.06.2022 15:25
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