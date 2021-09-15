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Yarın birçok yerde elektrik yok!

Yarın  Lefkoşa , Girne ve Güzelyurt'ta elektrik kesintisi uygulanacak.

15 Eylül 2021 Çarşamba 14:30
Yarın birçok yerde elektrik yok!

Proje ve direk kaydırma  çalışmaları nedeniyle yarın  Lefkoşa ve Girne’de elektrik kesintisi uygulanacak.

Kıb-Tek’ bölge amirliklerindenyapılan açıklamalara göre,yarın Girne’de de  yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yine  08.30 ile yaklaşık 19.30 saatleri arasında; Tarsan Çiftliği ve civarı ile  Beşparmak köyüne  elektrik verilemeyecek.

Lefkoşa Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arası; Başakşehir Üniversitesi ile Evsu tesisleri arasında kalan tesislere de yarın 09:00 ile 10:00 arası elektrik verilemeyecek.

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu tarafından yapılan duyuruda, kesintinin direk kaydırma çalışması nedeniyle yapılacağı belirtildi.

Güzelyurt’ta bazı bölgelere yarın 4 saat elektrik verilemeyeceği duyuruldu.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Güzelyurt Bölge Amirliğinden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09:00 – 13:00 saatleri arasında Güneşköy Su Motorları ve Eroza Tatil Köyü civarına elektrik verilemeyecek.

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Son Güncelleme: 15.09.2021 14:48
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