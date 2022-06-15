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Yargıtay Ceza, BRTK Müdürü Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba gününe erteledi

15 Haziran 2022 Çarşamba 12:15
Yargıtay Ceza, BRTK Müdürü Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba gününe erteledi

Yargıtay Ceza Mahkemesi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt’un istinafını 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’a erteledi.

Savcılık, istinaf dosyalamak için süre isteyerek, davanın ertelenmesini talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in itiraz etmemesi üzerine ise, Yargıtay Ceza, davanın 22 Haziran’da savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinafının birleştirilerek dinlenmesine karar verdi.

Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, üye Peri Hakkı ve üye Talat Usar huzurunda, bugün saat 10.45 sıralarında görüşülen davada savcı Behrat Mavioğlu, Özkurt’un cezasının yükseltilmesi talebiyle istinaf dosyalamak üzere süre talep etti.

Özkurt’un avukatları Salih Can Doratlı ile Feyzi Hansel’in, süre talebine karşı çıkmaması üzerine Yargıtay Ceza Heyeti Başkanı Beril Çağdal, savcılığın dosyalayacağı istinaf ile Meryem Özkurt’un istinaf dosyasının birleştirilerek davanın 22 Haziran Çarşamba günü saat 10.00’da dinlenmesine karar verdi.

-Özkurt hakkında 2 ay hapis cezası verilmişti

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasağı kararına uymadığı için Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde yargılanan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Çavuşoğlu Özkurt’u, suçlu bularak, hakkında 2 ay hapis cezası vermişti.

Mahkeme, 7 Haziran’da aleyhine getirilen iki davadan suçlu bulunan, ilk davadan 2 ay, ikinci davadan 20 gün hapislik cezası alan Özkurt’un cezasının 2 ay olmasına karar vermişti.

Davanın, YSK’nın canlı yayın yapılmaması konusunda yazılı uyarısına rağmen Geçitköy'de gerçekleştirilen baraj açılış töreninin canlı yayınlanmasıyla ilgili olduğu belirtilmişti.

- YSK’nın şikayeti üzerine Özkurt aleyhine Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı

YSK’nın şikayeti üzerine BRTK Müdürü Özkurt aleyhine 7 Temmuz 2021 tarihinde Başsavcılık tarafından dava dosyalanmıştı. 4 Ağustos 2021’de görülmeye başlanan dava kapsamında itibaren tebliğ ve itham için 9 duruşma yapılmıştı.

Özkurt, Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde görülen davada Seçim ve Halk Oylaması Yasası’na aykırı hareket, seçim yasaklarını ihlal ve Yüksek Seçim Kurulu’nun ihtarına uymamaktan suçlu bulunmuştu.

BRTK Müdürü Özkurt'un mahkemesini, müdürlerine destek olmak amacıyla bir grup BRT çalışanı, basın çalışanları, Bay-Sen temsilcileri ve ailesi de izledi.

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Son Güncelleme: 15.06.2022 13:30
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