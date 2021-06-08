Yargı sahipsiz mi!

Başta medya mensupları olmak üzere bir çok yere gönderilen söz konusu iddialar kamuoyunda infialle karşılanırken yargının ve suçlanan bazı mensuplarının yalnız bırakıldığı iddia ediliyor.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Levent Özadam bugünkü yazısında bu tür söylentileri yayanların ortaya çıkarılmasını ve soruşturma başlatılmasını istedi.

“Başlangıç olarak ‘değerli meslektaşlarım’ dendiği için sanki de bir avukatın ya da yargı mensubunun serzenişi algısı yaratılmak istendi diye düşünüyoruz…

Şikayet yazısı çok ilgi görmemiş olsa gerek ki medyada çok yer bulmadı!

Yazı sadece elden ele dolaştı, dedikodudan ibaret olarak kaldı…

Anladığımız kadarıyla da unutulup gidecek zira ne araştıran var ne de soruşturan!

Oysa çok ciddi suçlamalar yapılmıştı hem de yargının tepesinden tutun da, bazı önemli isimlere kadar…

Bu yazıda Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı dahil, bazı hukuk ofisleri ve hukukçular, isim yapmış iş insanları öyle bir suçlandı ki hepsi de dudak uçuklatacak cinstendi!

Bu suçlamalar sonrası en çok neyi merak ettik biliyor musunuz?

Bu yazıyı kim yazdı da herkese mesaj gönderdi?

Bundan ne medet umuyordu?

Şu anda bile bazı isimler telaffuz ediliyor, kulaktan kulağa fısıldanıyor da yargıya bu kadar suçlama yapılırken, yargının tepesindekiler niye bu konuda tek bir açıklama bile yapmıyorlar?

Burada açık ve net olarak yargıya bir müdahale ve karalama kampanyası vardır…

Eğer artık yargı sistemimiz de tartışılır hale geldiyse bu konuda öncelikle söz sahibi ve perde gerisini ortaya çıkaracak olan da yargının ta kendisidir!..”