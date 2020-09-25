Yapılan tam bir fiyaskodur!

Futbola 4. Dilim bugün ödeniyor, spor federasyonlarına 3. Dilim haftaya ODENECEK! ( Tam tarih yok)

4. Dilim nerde?

BTM hakem ücretleri ödeniyor, spor federasyonlarına da ödenecek! ( Ne zaman belli değil)

Bu ayrımdan gerçekten bıktık. Ayırım yok diye defalarca söz veren sizsiniz.

Böyle yönetim olmaz, YONETEMIYORSUNUZ!

Tenis Federasyonu 2020 yılındaki tüm yapması gereken organizasyonları eksiksiz yaptı.

Bu organizasyonlara sporcu katilimi ve seyirci katilimi arşivlerde var. Saha bakımları için iki personel çalıştırıyoruz. Maaşlarını da mevcut federasyon bütçesinden karşılıyoruz. Personelimiz maalesef devletten ödenmiyor. Her federasyonun olduğu gibi bizim de büyük sıkıntılarımız var. Biz kimseden kendimizi ayırmıyoruz, ayrıcalık da istemiyoruz. O yüzden sizler de ayırım yapamazsınız. Ya eşit olacaksınız ya da bu işi yapmayacaksınız.

Konu sağlık diye ses çıkarmadık, ama konu popülizm e döndü.

BIKTIK!!!!! SOĞUTTUNUZ!!!!