'Yangın Yerinde Kabare' isimli oyunun senaryosu...

Senaryoda, ‘Şükran’ ve ‘Şükrettin’ isimli çiftin ekonomik ve sosyal problemler üzerine tartışmalar yaptığı gözlemleniyor.

Bülent Fevzioğlu paylaşımında "Ne Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mi (ŞÜKRAN), ne de ANAVATAN Türkiye’mi (ŞÜKRETTİN) senin OYUNUNA köçek etmem…" diyerek Yaşar Ersoy'u eleştirdi.

Fevzioğlu, " Ben de az buçuk bu işlerden anlıyorsam… SEN… OYUNUNUN ‘’OYNANMASINI’’ DEĞİL… ‘‘OY - NAN - MA - MA – SINI’’ HEDEFLEDİN…"ifadelerini payşaştı...

İşte tartışmalı oyunun senaryosundan kesitler...