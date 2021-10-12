Vukuatlı gemi en sonunda parçalara bölünerek kaldırılıyor

(12.10.2021 MHA....) 2016 yılında Gazimağusa’da şiddetli fırtına nedeni ile Palm Beach Bölgesi’nde Oxo Adası’nın güney batısında karaya oturan Tanzanya bayraklı “M-V Chrisdul” isimli kuru yük gemisi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Şirketi tarafından tamamen kayaların üzerine oturduğu tespit edilen geminin, denizde kirlilik yaratma riskini önlemek amacıyla etrafına bariyerler ve emici bezler yerleştirilmişti.

Söz konusu gemi, başka bir isimle 2014 yılında Girne’de mülteci olayına karışması nedeni ile KKTC limanlarına giriş yasağı da almıştı.



Gemi yeniden dalgalara yenik düşerek karaya vurmuştu ve 8 mürettebat kıyı emniyeti tarafından kurtarılmıştı.

Dün itibari ile parçalara bölünmeye başlayan kuru yük gemisi çevre kirliliği yaratmamak adına bulunduğu yerden bir kaç güne kadar tamamen kaldırılıyor. (MHA)