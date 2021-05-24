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Vicdansızlığı duyarlı vatandaşlar ve itfaiye önledi

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:58
Vicdansızlığı duyarlı vatandaşlar ve itfaiye önledi
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VİCDANSIZLIĞI DUYARLI VATANDAŞLAR VE İTFAİYE ÖNLEDİ

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde pembe renkli Nisan March marka araçtan inen bir kadın ve erkek cocuğunun göl kenarına bıraktıkları anne 8 küçük köpek yavruları duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Veteriner hekim Çise Seymen'e haber vermeleri sonrasında küçük kuyulara ve kayalıkların arasına düşen ve sıkışan yavrular tam 3 saatde kurtarıldı.

Çise Seymen'e ait veteriner kliniğinde kontrol altına alınırken veteriner hekim Çise Seymen olayı gören ve bildiren Mimar Altuğ Öztürkcan, mimar Umay Sevim yanında Gazimağusa itfaiyesi ekiplerine teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 24.05.2021 20:14
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