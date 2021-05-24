Vicdansızlığı duyarlı vatandaşlar ve itfaiye önledi

VİCDANSIZLIĞI DUYARLI VATANDAŞLAR VE İTFAİYE ÖNLEDİ

Ergün YAHAT

Gazimağusa'da Kaliland bölgesinde pembe renkli Nisan March marka araçtan inen bir kadın ve erkek cocuğunun göl kenarına bıraktıkları anne 8 küçük köpek yavruları duyarlı vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Veteriner hekim Çise Seymen'e haber vermeleri sonrasında küçük kuyulara ve kayalıkların arasına düşen ve sıkışan yavrular tam 3 saatde kurtarıldı.

Çise Seymen'e ait veteriner kliniğinde kontrol altına alınırken veteriner hekim Çise Seymen olayı gören ve bildiren Mimar Altuğ Öztürkcan, mimar Umay Sevim yanında Gazimağusa itfaiyesi ekiplerine teşekkür etti.