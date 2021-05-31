3 YILDA YÜZDE 174 BÜYÜME

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile Lefkoşa’da başlayan ulaşım sistemi Velespeed 3. yaşını kutluyor.

Lefkoşa’da kurulan Velespeed, 3 yıldır çevreci ve güvenli ulaşım hizmeti verirken, Lefkoşa’da ulaşım sorununa çözüm olmakla birlikte, spor ve eğlenceli bir aktivite amaçlı da kullanılıyor.

Velespeed şirketinden verilen bilgiye göre, 1 Haziran 2018’den 2021 yılına kadar, 3 yılda %174 büyüme gösterilerek, toplam 14 bin 398 üye ile 193,870 sürüş gerçekleşti. Velespeed kullanımı 2018’de sürücü başına 4.5’den, bu yıl 11.0’lere yükseldi.

Velespeed kullanımı şehir içinde her yıl artış göstererek, çevreye ve benzin tasarrufuna da önemli katkı koydu. Velespeed ile 3 yılda gerçekleşen 1,362,937.84 km sürüş ile 102,220 Lt benzin tasarrufu katkısı sağlandı. Bu, 613,320 TL’lik yakıt tasarrufuna denk geliyor.

LEFKOŞA’DAN SONRA İSKELE VE GAZİMAĞUSA…

2019’da İskele Sahil yoluna da, Velespeed sistemi kurularak, İskele halkına ve ziyaret eden turistlere hizmet vermeye başlandı.

Ardından bu yılın mart ayında da, Gazimağusa Belediyesi ile imzalanan ihale sonrası, protokol ile Velespeed’in Gazimağusa’da kurulmasına fırsat verildi.