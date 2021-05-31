banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
Cesur politikacılar ile herşey düzelir
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın Yumurtlayan Organizasyon!
‘’Paspasa Kadar’’ Sağlık ve Altın...
Karar almanın usülü adabı vardır
Karar almanın usülü adabı vardır
Akıl oyunları
Akıl oyunları
banner376

Velespeed 3. yaşını kutluyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
Velespeed 3. yaşını kutluyor
banner337

3 YILDA YÜZDE 174 BÜYÜME

Lefkoşa Türk Belediyesi iş birliği ile Lefkoşa’da başlayan ulaşım sistemi Velespeed 3. yaşını kutluyor.

Lefkoşa’da kurulan Velespeed, 3 yıldır çevreci ve güvenli ulaşım hizmeti verirken, Lefkoşa’da ulaşım sorununa çözüm olmakla birlikte, spor ve eğlenceli bir aktivite amaçlı da kullanılıyor.

Velespeed şirketinden verilen bilgiye göre, 1 Haziran 2018’den 2021 yılına kadar, 3 yılda %174 büyüme gösterilerek, toplam 14 bin 398 üye ile 193,870 sürüş gerçekleşti. Velespeed kullanımı 2018’de sürücü başına 4.5’den, bu yıl 11.0’lere yükseldi.

banner341
Velespeed kullanımı şehir içinde her yıl artış göstererek, çevreye ve benzin tasarrufuna da önemli katkı koydu. Velespeed ile 3 yılda gerçekleşen 1,362,937.84 km sürüş ile 102,220 Lt benzin tasarrufu katkısı sağlandı. Bu, 613,320 TL’lik yakıt tasarrufuna denk geliyor.

LEFKOŞA’DAN SONRA İSKELE VE GAZİMAĞUSA…

2019’da İskele Sahil yoluna da, Velespeed sistemi kurularak, İskele halkına ve ziyaret eden turistlere hizmet vermeye başlandı.

Ardından  bu yılın mart ayında da, Gazimağusa Belediyesi ile imzalanan ihale sonrası, protokol ile Velespeed’in Gazimağusa’da kurulmasına fırsat verildi.

banner360
Son Güncelleme: 31.05.2021 18:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti
LAÜ Mimarlık Bölümü Akademisyeni Ermiyagil, ilköğretim yapılarında ileriye yönelik tasarım önerilerine dikkat çekti
Özersay: “Hayat pahalılığını dondurmak halkı daha da fakirleştirir, hükümet kesintiye kendisinden başlamalı”
Özersay: “Hayat pahalılığını dondurmak halkı daha da fakirleştirir, hükümet kesintiye kendisinden başlamalı”
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama
Hayvancılardan araçlı eylem: “Para istemek için değil, zamları geri almak için geldik”
Hayvancılardan araçlı eylem: “Para istemek için değil, zamları geri almak için geldik”
Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili tasarı yeniden komiteye gönderildi
Hayat Pahalılığı ödeneğinin 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili tasarı yeniden komiteye gönderildi
Gürcafer: “Üreticinin feryadını duymazlıktan gelmeyin”
Gürcafer: “Üreticinin feryadını duymazlıktan gelmeyin”
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kuruluş çalışmaları devam ediyor
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi kuruluş çalışmaları devam ediyor
Meclis Başkanı Sennaroğlu TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti
Meclis Başkanı Sennaroğlu TBMM Dilekçe Komisyonu heyetini kabul etti
Yarın kısa süreli sağanak bekleniyor
Yarın kısa süreli sağanak bekleniyor
KKTC Tüketiciler Derneği’nden “betonlaşmayı durdurun” çağrısı
KKTC Tüketiciler Derneği’nden “betonlaşmayı durdurun” çağrısı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim