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Vehbi: “ARUCAD’ın ilk mezunlarının sergileri ile gurur duyduk” 

29 Haziran 2022 Çarşamba 18:15
Vehbi: “ARUCAD’ın ilk mezunlarının sergileri ile gurur duyduk” 

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nin (ARUCAD) ilk mezunları, Lefkoşa ve Girne’deki çeşitli mekânlarda eserlerinin yer aldığı kişisel sergilerini izleyici ile buluşturdu.

2017 yılında sanat-tasarım-iletişim odaklı eğitim verme amacıyla kurulan ARUCAD, 2021-2022 Akademik Yılının Bahar Dönemi'nin sonunda ilk mezunlarını veriyor.

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ARUCAD’ın Plastik Sanatlar ve Fotoğraf bölümlerinden ilk mezun öğrencileri, Lefkoşa ve Girne’de bulunan çeşitli mekânlarda sergilerini açtı. Öğrencilerin mezuniyete özel olarak hazırladıkları solo sergilerde, ARUCAD Plastik Sanatlar Bölümünden Tülay Pirgalıoğlu, Güliz Baştaş, Hatice Tezcan, Mehveş Beyidoğlu, Elin Yurtdaş; Fotoğraf Bölümünden Ali Ghorbani Moghaddam ve Elis Ertepınar’ın “Mezuniyet Projesi” kapsamında hazırladığı eserler yer alıyor.     

Mezun öğrenciler eserlerini ilk olarak ARUCAD’ın Plastik Sanatlar Bölüm Başkanı Doç. Dr. Eser Keçeci, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Aksoy, Plastik Sanatlar Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Raif Dimililer, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğretim görevlisi Roya Alagheband ve sanatçı Anber Onar’ın yer aldığı jüri üyelerine sundu.  

Sergileri ziyareti sırasında konuşan ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi şu ifadeleri kullandı:

“Bugün ARUCAD ailesi olarak öğrencilerimiz ile bir kez daha gurur duyduk. 4 yıl önce eğitime başlayan ARUCAD’ın Plastik Sanatlar ve Fotoğraf bölümlerinden ilk mezun öğrencilerimiz, 4. sınıfın son döneminde aldıkları “Mezuniyet Projesi” dersleri kapsamında ürettikleri eserlerini izleyici ile buluşturdu. İnsan ve çevre ilişkisine dayanan eserler üreten 7 öğrencimiz, Lefkoşa ve Girne’nin farklı mekânlarında kişisel olarak sergilerini açtılar. Geçtiğimiz akademik yıl içerisinde hazırladıkları eserlerin yer aldığı bu sergilerde, bir sanatçı olarak sergi kurma deneyimini de elde ettiler. Bizde 4 yıl boyunca aldıkları eğitimin onları getirdiği noktadan ne kadar mutlu olduğumuzu deneyimledik. Mezuniyet projelerine katkı yapan tüm akademisyenlerimize, sanatçılarımıza, öğrencilerimize teşekkür ederim. Paris Colllege of Art ve Milano’dan yüksek lisans için kabul alan mezunlarımız var. Hepsini tebrik ediyorum. Gurur verdiler.”      

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Son Güncelleme: 29.06.2022 20:13
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