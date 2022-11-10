Vatandaşlar geçim mücadelesi veriyor!

Ülkede temel tüketim gıda ürünlerindeki pahalılık vatandaşın cebini yakmaya ve alım gücünü düşürmeye devam ediyor...

Asgari ücretle geçinen vatandaşlar, zamların ardından aldıkları maaşın değerinin kalmadığını ve kendilerine yetmediğini belirtiyor.

SÜTÜN LİTRELİK FİYATI 25 TL’YE DAYANDI...

Temel gıda ürünlerinin başında gelen litrelik sütün market raflarındaki fiyatı 25 TL’ye dayanırken, yurttaşlar en yüksek basılı para birimi olan 200 TL sadece 8 litre süt alabiliyor.

KKTC kültürünün vazgeçilmez değeri hellimin kilosu ise marketlerde 150-200 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Vatandaşlar, süt almanın artık zorlaştığı, hellimin ise lüks haline geldiği bir piyasada ‘geçim mücadelesi’ veriyor.

Koop Süt Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Erişmen, süt ve süt ürünlerindeki pahalılığın sebeplerini Kıbrıs Postası’na değerlendirdi.

ERİŞMEN: ÇİĞ SÜT FİYATLARININ YÜKSELMESİ BİZİ ETKİLEDİ

Çiğ süt fiyatlarının yükseldiğini ve bunun da kendilerini etkilediğini belirten Erişmen, “Üreticiler ise yem fiyatları yükselince süt fiyatlarını yükseltmek zorunda kaldı” dedi.

Erişmen, süt ve hellim üretilen fabrikalardaki malzemelerin döviz bazlı olduğunu ifade ederek, “Fiyat belirlerken mazleme fiyatlarını da hesaba katmak zorundayız” diye konuştu.

Piyasayı sürekli olarak denetlediklerini kaydeden Erişmen, “Tüketiciler tarafından şikayet olursa direkt müdahale ediyoruz” açıklamasında bulundu.

“ÜRÜNLERİMİZ MARKETLERDE YÜKSEK KAR MARJI İLE SATILMIYOR”

Erişmen, Koop Süt’ün ürünlerinin yüksek kar marjı ile satılmadığını, marketlerin genel anlamda berlirlenen fiyat politikalarına uyduğunu söyledi.

Fiyatları belirlerken birçok unsuru hesap ederek hareket ettiklerine de vurgu yapan Erişmen, “Hesaplamalarımız doğrultusunda belirleyebileceğimiz en makul fiyatı belirliyoruz” diye konuştu.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI