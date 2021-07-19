Vatandaşlar Erdoğan’a Meclis önünde sevgi gösterisinde bulundu

Ercan Havalimanı’ndan Türkiye Cumhurbaşkanlığına ait otobüs ile, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne gelen Erdoğan burada bekleyen halkı selamladı.

Erdoğan’ı Meclis girişinde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop karşıladı.

Vatandaşlar ellerinde KKTC ve Türk bayrakları taşırken, bazı siyasi partiler de “hoş geldiniz” pankartları astı.

Partilerin pankartlarında “Maraş Fatihi Erdoğan”, “Dünya Lideri Erdoğan , “İki Devlet Tek Millet Tek Yürek” “Anavatanla El Ele” ve “Dosta Güven İçin Buradayız pankartları dikkat çekti.

Dün bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin toplanma çağrısı üzerine bazı partililer de flamalarıyla birlikte Erdoğan’ı karşılayanlar arasında yer aldı.