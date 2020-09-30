Vakkas Altınbaş yurtdışına çıkabilecek

Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi ünlü iş adamı Vakkas Altınbaş’ın,‘bir ay süreyle yurt dışına çıkış yasağı emrinin kaldırılması’ talebi onaylandı. Vakkas Altınbaş, şirketleriyle ilgili bilgi verip, “Türkiye’ye gitmezsem şirketlerimin geleceği ile ilgili işlemleri yapamacağım ve şirketlerimle ilgili toplantılara katılmam elzemdir” ifadelerini kullandı. Mahkeme Vakkas Altınbaş’ın şirketlerin geleceğiyle ilgili önemli konularla ilgili toplantılara katılması gerektiğine bulgu yaptı. Önceki teminat şartlarına ek olarak şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla teminat değişikliği talebini onayladı. Sağer, Altınbaş’ın 1 Kasım 2020 tarihine kadar giriş-çıkış yapmasına ve bu tarihler arasında tüm kimlik ve seyahat belgelerini polise teslim etmesine karar verdi.