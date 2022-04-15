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Vakıfların kuruluşunun 451’inci yıl dönümü…

Kıbrıs’ta vakıfların kuruluşunun 451’inci, İngilizlerden Kıbrıs Türk toplumuna devrinin 66’ncı yıl dönümü kutlandı.

15 Nisan 2022 Cuma 12:30
Vakıfların kuruluşunun 451’inci yıl dönümü…

“Atalarımızın 451 yıl önce başlattığı iyilik geleneğini devam ettiriyor, ihtiyaçlıların yanında duruyoruz” diyen Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, okullara, hastanelere, kültür faaliyetlerine, hayır işi yapan derneklere destek verdiklerini belirtti. 
Gün nedeniyle Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nde bu sabah tören düzenlendi, saygı duruşunda bulunuldu, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.
“İHTİYAÇLI HERKESE YARDIM EDİLDİ”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi çalışanlarının katıldığı törende konuşan İbrahim Benter, 1571’de Kıbrıs’ı fethettikten sonra vakıfları kurarak, hayır ve iyilik yapma geleneğini başlatan Osmanlı idaresinde Türk, Rum, Ermeni, Maronit, Müslüman, Hristiyan ayırt edilmeden ihtiyaçlı herkese yardım edildiğini kaydetti.

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Camiler, okullar inşa edildiğini, fakirlere sahip çıkıldığını söyleyen Benter, İngiliz döneminde çalışamaz hale getirilen, malları gasp edilen vakıfları özüne döndürmek için yıllarca mücadele verildiğini belirtti.
“DR. KÜÇÜK VE ARKADAŞLARINI RAHMET VE MİNNETLE ANIYORUZ”
Kıbrıs Vakıflar İdaresi Genel Müdürü İbrahim Benter, vakıfları kuranları, vakıfların Kıbrıslı Türklere devredilmesi için mücadele veren Dr. Fazıl Küçük ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle andıklarını kaydetti.
Kıbrıs Vakıflar İdaresi’ndeki töreninin arından Dr. Fazıl Küçük’ün Anıttepe’deki kabrine çelenk konuldu.
Vakıflar İdaresi’nde bugün saat 15.00’te “Evkaf Biliyorum Yarışması”nın ödül töreni de yapılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Benter
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