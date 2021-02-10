Uyuşturucu zanlısının tutukluluğu 2 gün uzatıldı

EMARELERLE İLGİLİ UZMAN RAPORU BEKLENİYOR

06.02.21 tarihinde Gazimağusa’da alınan bilgi ışığında bir alışveriş merkezinin otoparkında tespit edilerek üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan toplam 7 gr ağırlığında madde bulunan Kamerun uyruklu Elvis Nso Eyong (E-43) suçüstü hali gereği tutuklanarak tasarrufundaki uyuşturucuya emare olarak el konulmuş ve 7.02.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 10.02.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak hakkında tahkikat amaçlı 2 gün ek tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak, PM Mustafa Kavaz’ı şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı. PM Kavaz yemin altında verdiği şahadette, 06.02.21 tarihinde saat 12.40 raddelerinde alınan bilgi ışığında Gazimağusa’ da bir alışveriş merkezinin kapalı oto parkında zanlının tespit edildiğini söyledi. Polisi görmesi üzerine koşarak kaçmaya çalışan ancak kısa sürede alıkonan zanlının üzerinde ve akabinde ikametgahında yapılan aramada tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 7 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını söyleyen tanık polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

7.02.21 tarihinde zanlı aleyhine 3 gün tutukluluk emri temin edildiğini belirten tanık polis bu süre içerisinde zanlının gönüllü ifade vermek suretiyle suçunu kabul ettiğini ve uyuşturucu maddeyi kimden aldığına dair isim bazında polise beyanda bulunduğunu söyledi.

Gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin henüz tamamlanmadığını, aranmakta olan şahsın da bulunamadığını ve emarelerle ilgili uzman raporunun henüz kendilerine ulaşmadığına dikkat çeken tanık polis tahkikatın selameti açısından zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılmasını talep etti.

Savcı Hasan Boşnak, Polisin talep ettiği 8 gün süreyi 2 gün olarak sınırladıktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Hazan Aksun, zanlının 2 gün daha poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)