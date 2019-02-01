Uyuşturucu alışverişi yapan zanlıların tutukluluk süreleri uzatıldı

Gamze PİR BAYKUR

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb bugün yeniden mahkemeye çıkarıldılar…

Mağusa’da uyuşturucu alışverişi yapan ve tasarruflarında toplam 4 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb hakkındaki soruşturma devam ediyor. Almış oldukları tutukluluk süresinin dolmasının ardından “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Koura ile Aurangzeb’in tutukluluk sğresi 5’er gün daha uzatıldı.

Tahkikat devam ediyor…

Meselenin tahkikat memuru, 29 Ocak 2019 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Sanad Mutaz Abu Koura’nın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi.

Ayni gün alınan bilgi üzerine zanlı Koura’nın kalmakta olduğu yurt odasındatespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlı Koura’nın odasında yapılan aramada, içerisinde yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan öğütücü, yine içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü daha tespit edildiğini açıkladı. Zanlı Koura’dan yapılan soruşturmada tasarrufunda bulunan maddeyi 26 Ocak 2019 tarihinde zanlı Farrukh Aurangzeb’ten 100 TL karşılığında 1 gr olarak aldığını beyan ettiğini belirten tahkikat memuru, ayni gün zanlı Aurangzeb’in kalmakta olduğu evde tespit edildiğini söyledi. Tahkikat memuru, zanlı Aurangzeb’in evinde yapılan aramada ise içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 2 adet plastik bardak ile dökülmüş vaziyette 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, tütün paketi içerisinde 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde Hintkeneviri türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın devam ettiğini belirten tahkikat memuru, zanlıların 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

5’er gün daha…

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Sanad Mutaz Abu Koura ile Farrukh Aurangzeb’in tahkikat maksatları bakımından 5’er gün süreyle daha poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.