Üstel: “Tüm aşılar salgına karşı en büyük kalkan“

Bakan Üstel yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2021 itibariyle Acil Durum Hastanesi yoğun bakıma ünitesine yatırılan hasta sayısının 16 olduğunu, bunun 11’inin (yüzde 68.7’si) aşısız olduğunu, Acil Durum Hastanesi servislerine yatan toplam 300 hastadan da 207'si (Yüzde 69 'unun) aşısız olduğunu belirtti.

Üstel, “Görüldüğü üzere aşısız olan hastaların hastaneye yatma riski ve yoğun bakıma giriş riskleri aşılı olanlardan daha yüksektir. Tüm aşıların salgına karşı en büyük kalkan olduğunun bilinmesini isterim. Bu mücadelede hep hatırlayalım, kurallarla uyalım ve ulaştığımız aşıyı olalım” dedi.

Kısıtlamaların olduğu günlere geri dönmeyi kimsenin istemediğini, bugün için bunun bir belirtisinin olmadığını belirten Üstel, “Ancak olmayacağı anlamına da gelmemektedir. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi istemediğimiz sonuca yaklaştırabilir. Bu tehlikeden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar kurallara kesinlikle uymaktır” dedi.

Şu an Bakanlığa bağlı tüm merkezlerde aşılamanın devam ettiğini kaydeden Üstel, “Toplumda hiç aşı olmamış kişileri hızla aşılamaya devam ederken 6 ay önce aşılanan sağlık çalışanlarının 3’ncü doz aşıları tamamlanmış olup, 3’ncü dozlara, risk gurubunda olan, kronik hastalığı olanlar ve 65 yaş üzeri kişilerle devam ediyoruz. Merkezlerimizde Pfizer BioNTEch, Sinovac ve AstraZeneca aşıları devam etmektedir” dedi.