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Üstel, İçişleri Bakanlığı görevini devraldı

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel İçişleri Bakanlığı görevini, UBP’nin diğer Girne Milletvekili Kutlu Evren’den devraldı.

22 Şubat 2022 Salı 12:00
Üstel, İçişleri Bakanlığı görevini devraldı

Bakanlıkta gerçekleştirilen devir teslim töreninde, Evren, İçişleri Bakanlığı’nın geniş kapsamlı devletin tüm sorunlarını içeren bir bakanlık olduğunu ifade ederek, vatandaşa hizmet için var olduğunu belirtti.
Bakanlığı süresince personelle birlikte vatandaşa hizmet etmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Evren, bakanlık görevini devralan Üstel’e başa kendisinin ve tüm personelin her zaman destek vermeye hazır olduğunu kaydetti.
Ünal Üstel de seçim süreciyle ilgili bilgiler vererek dün itibariyle kurulan 3’lü koalisyon hükümetinin herkese hayırlı olmasını temenni ederek, bugünde geleneksel hale gelen bu bayrak değişiminde görev devralmaya geldiğini söyledi.

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Zor ve sıkıntılı bir dönemden geçtiğine işaret eden Üstel, ülkenin yeniden yapılanması için gerek yerel yönetimlerden gerek ise farklı birimlerden destek alarak el birliğiyle çalışacaklarını belirtti.
Üstel, bu sıkıntılı sürecin deneyimli ve tecrübeli insanlarla aşacaklarını gelecek dönemlerde de UBP’nin ülkeyi tek başına idare edebilmesi için çalışacaklarını vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 22.02.2022 13:12
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