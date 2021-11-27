Üst Komite’den radikal karar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına ‘aşısız’ kişilere yönelik ek tedbirler aldı.

26 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre alınan yeni kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.

Aşı yapmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Koronavirüs testi ile giriş yapabilecekleri ifade edildi.

Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:

Casino

Bar / Club

Kapalı fitness salonları

Stadyumlar

Kapalı alan takım sporları

Boks / Güreş anternmanları

Toplu dans / Tören

Yüzme havuzları

Otel

Gece kulübü

Konser/Tiyatro

Düğün (Yemekli, Kokteylli)

Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları

Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları

Sinema

Genel Kurul toplantıları

Kongreler/Mitingler

Gençlik kampları

Bet ofisleri

AVM

İnternet kafe

Berber/Kuaför/Güzellik Salonu

İbaethaneler

Ofisler

Sergiler

Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı: