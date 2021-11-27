Üst Komite’den radikal karar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına ‘aşısız’ kişilere yönelik ek tedbirler aldı.
26 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre alınan yeni kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.Aşı yapmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Koronavirüs testi ile giriş yapabilecekleri ifade edildi.
Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:
- Casino
- Bar / Club
- Kapalı fitness salonları
- Stadyumlar
- Kapalı alan takım sporları
- Boks / Güreş anternmanları
- Toplu dans / Tören
- Yüzme havuzları
- Otel
- Gece kulübü
- Konser/Tiyatro
- Düğün (Yemekli, Kokteylli)
- Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları
- Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları
- Sinema
- Genel Kurul toplantıları
- Kongreler/Mitingler
- Gençlik kampları
- Bet ofisleri
- AVM
- İnternet kafe
- Berber/Kuaför/Güzellik Salonu
- İbaethaneler
- Ofisler
- Sergiler
Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:
- Süpermarket/Market
- Devlet Daireleri
- Perakende satış mağazaları
- Bankalar
- Açık alan takım sporları