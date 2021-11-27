banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Üst Komite’den radikal karar!
Üst Komite’den radikal karar!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan...
Sucuoğlu, Ercan Havalimanı’nda incelemelerde bulundu
Ülkeye girişte yeni kural!
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
banner405

Üst Komite’den radikal karar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasakladı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:00
Üst Komite’den radikal karar!

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Koronavirüs salgınının yayılımını önlemek adına ‘aşısız’ kişilere yönelik ek tedbirler aldı.

26 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre alınan yeni kararlar kapsamında en az çift doz aşı yaptırmamış (Johnson için tek doz) kişilerin kapalı alanlara girmeleri yasaklandı.

banner341
Aşı yapmamış ya da aşı sürecini tamamlamamış kişiler sadece süper market, devlet daireleri, perakende satış mağazaları, açık alan takım sporları ve bankalara son 72 saatlik negatif Koronavirüs testi ile giriş yapabilecekleri ifade edildi.

Aşısız kişilerin girişi yasaklanan alanlar şöyle sıralandı:

  • Casino
  • Bar / Club
  • Kapalı fitness salonları
  • Stadyumlar
  • Kapalı alan takım sporları
  • Boks / Güreş anternmanları
  • Toplu dans / Tören
  • Yüzme havuzları
  • Otel
  • Gece kulübü
  • Konser/Tiyatro
  • Düğün (Yemekli, Kokteylli)
  • Restaurant, meyhane, pastane, cafe kapalı alanları
  • Kahvehane/Kıraathanelerin kapalı alanları
  • Sinema
  • Genel Kurul toplantıları
  • Kongreler/Mitingler
  • Gençlik kampları
  • Bet ofisleri
  • AVM
  • İnternet kafe
  • Berber/Kuaför/Güzellik Salonu
  • İbaethaneler
  • Ofisler
  • Sergiler

Öte yandan aşısız kişilerin son 72 saat içerisinde negatif Koronavirüs test sonucu ile girebileceği alanlar ise şöyle açıklandı:

  • Süpermarket/Market
  • Devlet Daireleri
  • Perakende satış mağazaları
  • Bankalar
  • Açık alan takım sporları
banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Londra'daki Kıbrıslı Türk hayata veda etti
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
Kuir Kıbrıs Derneği TDP Gençlik Örgütü ile görüştü
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
CTP’den bir heyet Güzelyurt’ta ziyaretlerde bulundu
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
Pediatri Kurumu “Kış ishalleri ve rota virüs enfeksiyonuna” karşı uyardı
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
CTP Lefkoşa’daki bazı işletmeleri ziyaret etti
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
KITSAB’dan Başbakan Sucuoğlu’na tepki
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
Siyasiler Güzelyurt halkına hep yalan söylediler söylemeye de devam edecekler!
KTTO ile İstanbul Ticaret Odası biraraya geldi
KTTO ile İstanbul Ticaret Odası biraraya geldi
Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Uluslararası Diplomatlar Birliği üyelerini kabul etti
Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç uyardı
Yrd. Doç. Dr. Umut Altunç uyardı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim