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“Üreten Gençler Buluşması 2” bu akşam başlıyor

Gençlik Merkezi Birliği'nin düzenlediği “Üreten Gençler Buluşması 2” bugün başlıyor. İki gün sürecek buluşma bu akşam 19.30 – 23.45 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

13 Ağustos 2021 Cuma 12:30
“Üreten Gençler Buluşması 2” bu akşam başlıyor

Başbakan Ersan Saner’in de katılacağı etkinlikte, üretimlere ve sahne performanslarına yer verilecek.

“Üreten gençlerin” bu yıl kendi ürettikleri sağlıklı gıdalar ile de katıldığı etkinliğin ikincisinde, 100 yılı aşkın bir süre önce üretime başlayan işletmeler de konuk olarak yer alacak.

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Gençlik Merkezi Birliği’nin açıklamasına göre, gençlere gerek somut gerekse soyut üretimlerini sergileme, tanıtma ve toplumla paylaşma fırsatı veren proje kapsamında, gençler Lefkoşa’daki Gençlik Merkezi Birliği (Eski Kızılbaş Kilisesi) bahçesinde kurulacak stantlarda satış yapma ve performanslarını sergileme imkanı bulacak.

“Gençlerin girişimcilik ve yaratıcılığını desteklemek, birbirlerinden haberdar olmalarını sağlamak ve iş birliği yapabilmeleri için zemin oluşturabilmek, toplumla bütünleşmelerine katkıda bulunmak ve üreten gençlerin görünürlüğünü artırmak” amacıyla gerçekleştirilen proje, Gençlik Dairesi ve TİKA Lefkoşa Ofisi’nin katkıları ile gerçekleştiriliyor.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 14:16
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