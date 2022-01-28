Ünsal, 27-28 Ocak olaylarına ilişkin mesaj yayımladı

Ünsal, yayımladığı mesajda, 27-28 Ocak 1958 tarihinin ruh ve inancın, milli şuur ve iradenin zirve yaptığı günlerden biri olduğuna dikkat çekerek, söz konusu olaylarda vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.
28 Ocak 2022 Cuma 16:30
Ünsal, yayımladığı mesajda, 27-28 Ocak 1958 tarihinin ruh ve inancın, milli şuur ve iradenin zirve yaptığı günlerden biri olduğuna dikkat çekerek, söz konusu olaylarda vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içen aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı.
Son Güncelleme: 28.01.2022 16:39