Üniversite öğrencileri gelmeye başlıyor

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, BRT ekranlarında yayınlanan ‘Manşet+’ programına telefon bağlantısı ile katılarak, yaklaşık olarak 17 bin öğrencinin KKTC’ye getirilmesi çerçevesinde açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, uygulamaları dersleri yoğunlukta olan ve mezun konumunda olan öğrencilerin aşamalı olarak KKTC’ye getirilmeye başlanacağını ifade ederek, yüzde 60 yüz yüze ve yüzde 40 çevrim içi olarak eğitimlerine devam edeceklerini aktardı.

Bu öğrencilerin, devletin karantina merkezlerinde kalacağını da belirten Öztürkler, karantina ve PCR ücretlerinin devlet tarafından karşılanacağına da vurgu yaptı.

Her öğrencinin kendi okulunun akademik takvimi olduğuna da işaret eden Ziya Öztürkler, akademik takvimleri çerçevesinde adaya gelişlerinin sağlanacağını, ek seferler ile destekleneceğinin altını çizdi.

Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Öztürkler, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin üreteceği kararla birlikte ek seferler ile birlikte koordineli bir şekilde Nisan ayına kadar öğrencilerin getirileceğini belirterek, “Bu konuda gereken hazırlıklar yapılmıştır, üretilmesi gereken kararlar üretilmiştir. Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerin, mezun olabilmesi için uygulamalı derslerine girmesi gerek” dedi.

“YURT DIŞINA GİDECEK OLAN ÖĞRENCİLERİN AŞILAMA SÜRECİ BAŞLAYACAK”

KKTC’de yaşayan ve yurt dışında okuyan öğrenciler hakkında da açıklamalarda bulunan Öztürkler, 200’e yakın öğrencinin aşılama sürecinin başlayacağına vurgu yaptı.