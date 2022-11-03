banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UNFICYP ara bölgedeki devriye sayısını arttırıyor
UNFICYP ara bölgedeki devriye sayısını...
KKTC’nin 2023 bütçesi 35 milyar 850 milyon TL
KKTC’nin 2023 bütçesi 35 milyar...
CTP'nin belediye başkan adayları belli oldu!
CTP'nin belediye başkan adayları belli...
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü...
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla...
banner404

UNFICYP ara bölgedeki devriye sayısını arttırıyor

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nden (UNFICYP) dün yapılan açıklamada, ara bölgedeki bazı noktalardaki devriye sayısının arttırılacağı belirtildi.

03 Kasım 2022 Perşembe 10:44
UNFICYP ara bölgedeki devriye sayısını arttırıyor

Kıbrıs’taki BM Barış Gücü'nden (UNFICYP) dün yapılan açıklamada, ara bölgedeki bazı noktalardaki devriye sayısının arttırılacağı belirtildi.

Alithia ve diğer gazeteler, UNFICYP’in resmi “Twitter” hesabından dün yapılan açıklamada, ara bölgedeki “sıcak noktalardaki” devriyelerin sayısının arttırılacağının duyurulduğunu aktardı.

Gazete, UNFICYP’in açıklamasında, BM Barış Gücü devriyelerinin “ara bölgedeki tüm sıcak noktalardaki devriyelerini sayısının, gerginlikleri önlemek ve barışı korumak adına arttırılacağının” vurgulandığını yazdı.

Haberde, UNFICYP’in bu kararının sebebinin ise, geçtiğimiz günlerde “Astromerit” köyü yakınlarındaki ara bölgede, çalışmak için giden bir Kıbrıslı Rum çiftçi ile Türk askerleri arasında çıkan gerginlik olduğu iddia edilirken, UNFICYP’in bu olay konusunda yine “Twitter” platformundan yaptığı açıklamada, “askeri bir ihlal yaşanmadığını” duyurduğu belirtildi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Survivor Taner Tolga Tarlacı cezaevinde intihara kalkıştı' iddiası!
'Survivor Taner Tolga Tarlacı cezaevinde intihara kalkıştı' iddiası!
KKTC’nin 2023 bütçesi 35 milyar 850 milyon TL
KKTC’nin 2023 bütçesi 35 milyar 850 milyon TL
CTP'nin belediye başkan adayları belli oldu!
CTP'nin belediye başkan adayları belli oldu!
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!
UBP, Belediye Başkan adaylarının tümünü açıkladı!
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Çoklu tarifede vatandaş daha fazla ödeyecek
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Yeni Havaalanı açılışı ertelendi!
Gazete manşetlerinde bugün
Gazete manşetlerinde bugün
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Şingirli UBP ne isterse açıklasın kararı halk verecek
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
Antalya-Kıbrıs arasında deprem meydana geldi
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı
UBP belediye başkanı adayları ile destekleyeceği adayları açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim