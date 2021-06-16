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Ülkeden ihraç edilecek

Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Osarodion Thomson Ewemade tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Haziran 2021 Çarşamba 18:24
Ülkeden ihraç edilecek
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Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

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Ülkemize Kaçak olarak bulunduğu tespit edilen zanlı Osarodion Thomson Ewemade tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Adnan Kardeşler olayla ilgili bulguları aktardı. Kardeşler, huzurda bulunan zanlı Osarodion Thomson Ewemade’nin 15 Haziran 2021 tarihinde Girne'de meydana gelen "KKTC İkamet İzinsiz Bulunmak" suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis 15Haziran 2021 tarihinde saat 08.30 raddelerinde Girne'de Salih Miroğlu Caddesi üzerinde yapılan kontrolde Girne'de sakin Osarodion Thomson Ewemade'nin 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren KKTC'de herhangi bir yasal statüsü olmaksızın ikamet etmekte olduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının ihraç işlemlerinin başlatılması ve ülkede kalmış olduğu süre içerisinde suça karışıp karışmadığının araştırılması maksadı ile ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Osarodion Thomson Ewemade
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