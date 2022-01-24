Ülke genelinde oy sayımı tamamlandı

Yüksek Seçim Kurulu’nun gayriresmî sonuçları duyurduğu internet sitesindeki verilere göre Meclis’e 5 parti girmeye hak kazanıyor. UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3 ve YDP de 2 milletvekili çıkarıyor.

763 sandığa göre sonuçlar şöyle:

Oy Kullanan Seçmen: 117 bin 421

KKTC Geneli Geçerli Oy: 4 milyon 985 bin 543

Seçime katılım oranı: Yüzde 57.62

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP): % 39.54

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): % 32.04

Demokrat Parti (DP): % 7.41

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.96

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.39

Halkın Partisi (HP): % 6.68

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.42

BAĞIMSIZLAR

8 partiden 400 aday yanında 3 de bağımsız adayın yarıştığı 23 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nde bağımsız adayların oy oranları da şöyle:

Adem Yazıcı (Lefkoşa): Yüzde 0.01

İsmail Yıldız (Gazimağusa): Yüzde 0.01

Ali Sanatkar (İskele): Yüzde 0.00

İLÇELERE GÖRE MİLLETVEKİLİ SAYILARI

İlçelere göre partilerin çıkaracağı milletvekili sayıları da şöyle:

Lefkoşa-16 milletvekili- UBP 7, CTP 6, DP 1, YDP 1, HP 1

Gazimağusa-13 milletvekili- UBP 6, CTP 4, DP 1, YDP 1, HP 1

Girne-11 milletvekili- UBP 5, CTP 4, DP 1, HP 1

Güzelyurt-3 milletvekili- UBP 2, CTP 1

İskele-5 milletvekili- UBP 3, CTP 2

Lefke- 2 milletvekili- UBP 1, CTP 1

KATILIM ORANLARI

Erken Genel Seçim’de kayıtlı 203 bin 792 seçmenden 117 bin 421’İ sandığa gitti ve seçime katılım oranı 57.62 oldu.

KKTC’de bir önceki genel seçimin yapıldığı 7 Ocak 2018’de katılım oranı yüzde 66.14 olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 11 Ekim 2020’deki ilk turunda katılım oranı yüzde 54.72, 18 Ekim’deki ikinci turunda ise katılım oranı yüzde 67.29 olarak açıklanmıştı.

7 Ocak 2018 erken genel seçiminde Cumhuriyet Meclisi’ne 6 siyasi parti girmeye hak kazanmış ve UBP 21, CTP 12, HP 9, DP 3, TDP 3, YDP 2 milletvekilliği kazanmıştı.