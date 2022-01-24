Ülke genelinde 763 sandıktan 571’i  sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 571 sandığa göre oyların yüzde 54.20’sine denk gelen açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 571

Oy Kullanan Seçmen: 85 bin 435

KKTC Geneli Geçerli Oy: 3584033

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 39.74

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.41

Demokrat Parti (DP):% 7.66

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.90

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): % 6.91

Halkın Partisi (HP):% 6.55

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.27

Bu sonuçlara göre UBP 24 CTP 18 DP VE YDP 3’er ve HP 2 milletvekili çıkarıyor. Cumhuriyet Meclisinde 5 parti temsil ediliyor.