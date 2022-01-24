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Ülke genelinde 763 sandıktan 571’i  sayıldı

Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’nin kesin olmayan sonuçları açıklanıyor.

24 Ocak 2022 Pazartesi 00:15
Ülke genelinde 763 sandıktan 571’i  sayıldı

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) 571 sandığa göre oyların yüzde 54.20’sine denk gelen  açıkladığı sonuçlar şöyle:

Açılan sandık sayısı: 571

Oy Kullanan Seçmen: 85 bin 435

KKTC Geneli Geçerli Oy: 3584033

Oyların partilere göre dağılımı:

Ulusal Birlik Partisi (UBP) % 39.74

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Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP): %31.41

Demokrat Parti (DP):% 7.66

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP): % 1.54

 Bağımsızlık Yolu (BY): % 1.90

Yeniden Doğuş Partisi (YDP): %  6.91

Halkın Partisi (HP):% 6.55

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP): % 4.27

Bu sonuçlara göre UBP 24 CTP 18 DP VE YDP 3’er ve HP 2 milletvekili çıkarıyor.  Cumhuriyet Meclisinde 5 parti temsil ediliyor.

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Son Güncelleme: 24.01.2022 01:15
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