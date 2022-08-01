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Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

01 Ağustos 2022 Pazartesi 09:57
Ulaştırma Bakanı Arıklı'nın Toplumsal Direniş Bayramı mesajı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı

Arıklı’nın mesajı şöyle:
“Kıbrıs'ın Osmanlı İmparatorluğu tarafından fethinin 451'inci, uzun yıllar Kıbrıs Türkü’nün var oluş mücadelesini yürüten Türk Mukavemet Teşkilatı'nın (TMT) kuruluşunun 64'üncü ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın kuruluşunun 46'ncı yıl dönümü olan bugünü,  1 Ağustos Toplumsal Mücadele Bayramı olarak kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Kıbrıs Türkleri için en önemli günlerden biri olan 1 Ağustos, Kıbrıs'ta var oluşumuzun ve bu topraklara tutunmak için verilen mücadelenin önemli bir simgesidir. 1 Ağustos, oldukça zorlu bir mücadele ve binlerce şehit verilmesiyle kazanılan egemenliğimizin koruyucusu GKK'nın kuruluş yıl dönümü olması vesilesiyle de ayrı bir anlam kazanmaktadır. 

1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı’nı coşkuyla kutlarken, adada bayrağımızın altında özgürce yaşamamız için canını veren aziz şehitlerimizi ve bu uğurda mücadele veren ancak bugün hayatta olmayan tüm liderlerimizi rahmetle anıyor ve onlara bir kez daha teşekkür ediyorum.”

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