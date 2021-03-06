UKÜ’de Covid-19 dünyasının güçlü kadınları konuşulacak

UKAMER Başkanı Yrd. Doç. Dr. Mihrican Aylanç, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi’nin bu yıl 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliklerini ‘Kadın Liderliği: Covid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak’ temasında yürüteceğini anımsatarak, kendilerinin de bu tema çerçevesinde hazırlanan etkinliklere destek vermeyi amaçladıklarını kaydetti.

Kadınların Covid-19 salgınıyla mücadele konusundaki özverili çabalarını öne çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Aylanç, “Tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlar ve kız çocukları için eşitliğin hâkim olduğu bir gelecek yaratma konusunda uğraş veriyoruz” dedi.

Yrd. Doç. Dr. Aylanç, bu süreçte dezavantajlı gurubu oluşturmalarına rağmen kadının gücünü ortaya koyan, Covid-19’la mücadelede emek veren, topluma öncülük eden kadınlarımızı gündemimize alıyoruz” ifadesini kullandı.

Seminerlerin Zoom programı aracılığıyla çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini belirten Aylanç, etkinliğin moderatörlüğünü ise Covid-19 üzerine bilimsel çalışmalar yürüten, UKAMER Yürütme Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ender Volkan’ın üstleneceğini dile getirdi.

Mihrican Aylanç, etkinliğin ilk oturumunun 8 Mart 2021 tarihinde, 10.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bilgisini vererek, oturumun konuklarının ise Yüksek Mahkeme Yargıcı - Ombudsman Emine Dizdarlı ile Cumhurbaşkanlığı Sağlık Özel Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı olacağını aktardı.

Saat 15.00’te başlayacak ve 16.30’a kadar devam edecek ikinci oturumda Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nesil Bayraktar ile Göğüs ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Emine Kamiloğlu’nun konuk edileceğini dile getiren Aylanç, etkinliğin https://zoom.us/j/99193158525?pwd=R2xRNG9uMTNmVlBia2t6VlZ6Q1hqZz09 linkinden takip edilebileceği bilgisini verdi.