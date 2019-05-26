UKÜ “Bauhaus Kampüste” temalı fotoğraf yarışmasını kazananlar belli oldu

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (GSTMF) tarafından Bauhaus’un 100. yıl kapsamında düzenlenen “Bauhaus Kampüste” temalı Fotoğraf Yarışması sonuçları açıklandı.

Toplamda 175 eserin değerlendirildiği yarışmanın jüri üyeliğini UKÜ Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Devrim Yücel Besim, Yrd. Doç. Dr. Gürkan Gökaşan ve Öğretim Görevlisi Mete Mutlu Balkıs üstlendi.

“Bauhaus Kampüste” temalı fotoğraf yarışmasında ilk üçe giren öğrenciler sırasıyla Özge Gören, Burak Çoban ve Nurcan Celiloğlu oldu. Yarışmada ayrıca beş öğrenciye de mansiyon ödülü verildi. Bauhaus Kampüste” yarışmasına katılan 175 eserden 39’u jüri tarafından sergilemeye değer bulunurken, yarışmaya katılım gösteren ve mezun olacak 75 öğrencinin transkriptlerine ise etkinlik Öğrenci Gelişim Etkinliği kapsamında işlenecek.

Öğrenci Kişisel Gelişim Etkinliği Komite Üyesi Doç. Dr. Sevinç Kurt, “Bauhaus Kampüste” temalı yarışmanın, fakülte öğrencilerine yönelik gerçekleştirildiğini belirterek, Öğrenci Kişisel Gelişim Komitesi tarafından müfredat dışı aktivite olarak düzenlendiğini de kaydetti. Katılım sağlayan tüm öğrencilerin transkriptlerine bu etkinliğin öğrenci gelişim aktivitesi olarak işlendiğine dikkat çeken Doç. Dr. Kurt, benzer etkinlikleri ileriki yıllarda da sürdüreceklerini bildirdi.

Öğrenci Kişisel Gelişim Etkinliği Komite Üyesi Doç. Dr. Elif Songür Dağ, Bauhaus’un 20. yüzyılda mimari, tasarım, sanat alanlarında yeni akımlar yaratmış, dünyanın en seçkin ve çağdaş mimarlarını ile sanatçılarını yetiştirmiş bir okul ve üretim merkezi olduğunu açıkladı. 2019 yılında tasarımın en önemli kilometre taşlarından olan Bauhaus Okulu’nun kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısı ile bu etkinliği gerçekleştirdiklerini belirten Dağ, bu yarışma ile öğrencilere bu önemli tasarım okulunun halen kullanılan tasarım ilkelerini kutlama imkânı sunarak, tüm GSTMF öğrencilerine farkındalık kazandırmayı amaçladıklarını aktardı.

Doç. Dr. Dağ kampüsü tasarım öğrencilerinin gözüyle görmeyi hedeflediklerini de kaydederek, öğrencilerin objektifinden Bauhaus ruhunun ve tasarım tarzının izlerini kampüste yakalamaya çalıştıklarını aktardı.