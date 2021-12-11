UBP Milletvekili adayını seçiyor

23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde Ulusal Birlik Partisi (UBP) listesinde olmak için 81 aday aday yarışacak.
KADIN VE GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ
Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, aday adaylarının profillerine bakıldığında genç ve kadınların yoğun ilgisinin gözlemlendiğini belirtmişti.
81 ADAY ADAYI ARASINDAN 50 VEKİL ADAYI BELİRLENECEK
Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, bugün 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.
81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak.
Kontenjan adaylar ise 11 Aralık’tan sonra açıklanacak.