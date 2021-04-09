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UBP'de yarın seçim günü

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreterini belirlemek üzere yarın seçime gidiyor.

09 Nisan 2021 Cuma 10:15
UBP'de yarın seçim günü
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Seçimde Girne Milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.
Yapılan kura çekimi sonucu oy pusulasında birinci sırada Özdemir Berova, ikinci sırada Oğuzhan Hasipoğlu yer alıyor.
UBP Parti Meclisi, yarın saat 11.00’da Lefkoşa’daki Elysium Park’ta Genel Sekreterlik seçimi için, Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.
Sadece Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle gerçekleştirilecek toplantı için Covid-19 çerçevesinde gerekli tüm önlemlerin alınacağı belirtildi.


ÜYELER BÖLGELERE GÖRE BELİRLİ ZAMAN ARALIKLARINDA OY KULLANABİLECEK
Parti Meclisi üyeleri, oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne, sıra ve belirli zaman aralığında gereken hijyen koşulları sağlanarak alınacak.

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Buna göre; ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den, 11.20-11.40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.
Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.
Oylama ve sayım işlemleri Genel Başkan ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafından yürütülecek. Oy verme ve sayım işlemlerine adaylar veya birer temsilcileri nezaret edebilecek.
UBP Genel Sekreteri Ersan Saner’in Genel Başkan olmasıyla bu mevki boşalmıştı. UBP Genel Sekterliğine bir süredir Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Örgen vekalet ediyordu. 

 

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Son Güncelleme: 09.04.2021 10:48
Anahtar Kelimeler:
Ubp Genel Sekreter Seçimi
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