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UBP Alaniçi örgüt başkanından partisine sitem

11 Kasım 2022 Cuma 20:25
UBP Alaniçi örgüt başkanından partisine sitem

UBP ALANİÇİ ÖRGÜT BAŞKANINDAN PARTİSİNE SİTEM

Ergün Yahat

UBP Alaniçi örgüt başkanı Kadir Akar son zamanlarda UBP içerisinde alınan yanlış kararlar sonunda Alaniçi örgüt başkanıda isyan noktasına getirdi.

Örgüt başkanının sitem dolu açıklaması:

Değerli arkadaşlar bundan bir süre önce yazmıştım gidişat hiç iyi değil diye bu gün yine aynı düşüncedeyim. Neden mi çünkü malesef boynuz kulağı geçti arkadaşlar bu gün bakıyorum da geçen seçimlerde CTP'ye oy vermiş ama sonra menfaatleri için UBP üye olmuş sonra hiç bir zaman oyunu UBP'ye vermeyen ama malesef her yerde UBP'li görünen kişiler doğma büyüme partili arkadaşların önüne geçerek bu partiyi bitirmeye çalışıyor.

Şunun altını çizerek söylüyorum biz ne CTP'den ne DP'den nede TKP veya YDP geldik biz parti için çoluk çocuk çalıştık menfati biten özüne döner biz yine bu partide mücadele etmeye devam edeceğiz verilmiş olan yanlış kararları eleştirmek bizlerin aslii görevi.

Bu sebebtendir ki biz yanlışları eleştirmeye devam ediyoruz bundan sonra da edeceğiz, çünkü biz UBPliyiz devşirme değiliz doğruyu söylemek bizim boynumuzun borcu. Malumunuz yerel yönetimler seçiminde aday olduğunu söyleyen arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum, üzülüyorum parti yerlerde sürünüyor.

İnşaallah başarılı olunur .

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