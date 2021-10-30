banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Saatler yarın geri alınacak
Saatler yarın geri alınacak
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Binali Yıldırım umarız yanlıştan döner!
Büyük av yarın!
Büyük av yarın!
UBP Kurultayı başladı
UBP Kurultayı yapılıyor
banner376

UBP 22. Olağan Genel Kurultayı sürüyor

Ulusal Birlik Partisi  (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

30 Ekim 2021 Cumartesi 14:15
UBP 22. Olağan Genel Kurultayı sürüyor

Ulusal Birlik Partisi  (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu'nun konuşmasının ardından Kıbrıs konusundaki karar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. UBP Kurultayı’nda Mali Rapor ile Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

banner341
Faaliyet raporunu okuyan Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yeni dönemde ülkeye daha çok hizmet, erken seçimlerde tek başına iktidar ve yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanı çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, kurultayda 3 başkan adayı ve 182 parti meclisi adayına da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Kurultay’ın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00’a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın toplam üye sayısının oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak.

banner360
Son Güncelleme: 30.10.2021 15:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bafra Oteller Bölgesi'nde acı olay!
Bafra Oteller Bölgesi'nde acı olay!
Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Tatar,UBP Kurultayı'nda konuştu
AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım UBP Kurultayı'nda konuştu
AKP Genel Başkan Vekili Yıldırım UBP Kurultayı'nda konuştu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP Kurultayı'nda konuştu
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu UBP Kurultayı'nda konuştu
Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kurultayda konuştu
Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun kurultayda konuştu
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
YKP 32 yaşında…
YKP 32 yaşında…
Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj
Eroğlu'ndan UBP Kurultayı'na mesaj
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı
Başbakan Saner UBP Kurultayı'nda Sucuoğlu'na gönderme yaptı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim