UBP 22. Olağan Genel Kurultayı sürüyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı’nda açılış konuşmaları yapıldı.

UBP Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu'nun konuşmasının ardından Kıbrıs konusundaki karar oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. UBP Kurultayı’nda Mali Rapor ile Faaliyet Raporu da oy birliğiyle kabul edildi.

Faaliyet raporunu okuyan Oğuzhan Hasipoğlu, UBP olarak yeni dönemde ülkeye daha çok hizmet, erken seçimlerde tek başına iktidar ve yerel seçimlerde daha fazla belediye başkanı çıkarmak için çalışacaklarını söyledi.

Hasipoğlu, kurultayda 3 başkan adayı ve 182 parti meclisi adayına da başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Kurultay’ın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00’a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın toplam üye sayısının oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak.