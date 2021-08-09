banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
105'i yerel 128 pozitif vaka
105'i yerel 128 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
126'sı yerel 156 pozitif vaka
Olmuyor işte!
Olmuyor işte!
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
Covid-19 hastaları belge sorunu yaşıyor
banner376

Türkiye’den EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a dava

Türkiye Cumhuriyeti EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç'a dava açtı. Özkıraç, konuyla ilgili açıklama yaparak, 2016'dan bu yana Türkiye'ye gitmediğini aktardı.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 12:16
Türkiye’den EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a dava

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç’ın hakkında Türkiye Cumhuriyeti bir dava açtı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği de davayı tebliğ etti.  

Özkıraç, dava tebliğini bugün düzenlemiş oldukları basın açıklamasında kamuoyuyla paylaştı.

banner341

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Özkıraç, “Elçilikten biri geldi ve beni davet etti, bana bir mektup tebligat edeceklerini söyledi. Sanırım Türkiye’de hakkımda dava açıldı. 2016'dan bu yana Türkiye'ye gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve arkadaşlarının sürekli tehdit edildiğine de dikkat çeken Özkıraç, “Özellikle Facebook'tan saçma sapan mesajlar alıyoruz… Ama biz korkmuyoruz. Bizde korku yok. Bize korku öğretilmedi” şeklinde konuştu.

Halka sitem eden Özkıraç, sadece elektriğe değil; tüm iletişim fiyatlarına ve akaryakıta da zam geldiğini, marketlerin cep yaktığını belirterek, halkın sadece sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirmesinin yeterli olmadığına vurgu yaptı.

Özkıraç, EL-SEN’in yakında sokağa ineceğini ve “işgal edilen makamları işgal edeceklerini” ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan üst düzey bir bürokratla görüştüğünü ve elektrik konusunda Türkiye ile bağların kopma noktasına geldiğini öğrendiğini iddia eden Özkıraç, “Türkiye ‘ne isterseniz yapı’ demiş. Ankara, kurumun özelleştirilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Kubilay özkıraca Dava
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anti işgal etkinliğinde Anastasiadis'e büyük öfke ve suçlama!
Anti işgal etkinliğinde Anastasiadis'e büyük öfke ve suçlama!
HP’den Sanayi Odası’na ziyaret...
HP’den Sanayi Odası’na ziyaret...
Ortalama hava sıcaklıklarının hızla artması orman yangın riskini de artırıyor
Ortalama hava sıcaklıklarının hızla artması orman yangın riskini de artırıyor
Ombudsman Dizdarlı aşılama konusunu değerlendirdi
Ombudsman Dizdarlı aşılama konusunu değerlendirdi
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Bakanlar Kurulu bugün toplanıyor
Esentepe’de “Haydi sahile inelim” etkinliği yapıldı
Esentepe’de “Haydi sahile inelim” etkinliği yapıldı
Creditwest Bank’tan Türkiye’deki afetzedelere bağış
Creditwest Bank’tan Türkiye’deki afetzedelere bağış
Şans Güzelyurt’a güldü!
Şans Güzelyurt’a güldü!
Yeni yapılan Haspolat – Hamitköy çemberinde kaza!
Yeni yapılan Haspolat – Hamitköy çemberinde kaza!
Hava durumu
Hava durumu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim