Türkiye’den EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç’a dava

Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN) Başkanı Kubilay Özkıraç’ın hakkında Türkiye Cumhuriyeti bir dava açtı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği de davayı tebliğ etti.

Özkıraç, dava tebliğini bugün düzenlemiş oldukları basın açıklamasında kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Özkıraç, “Elçilikten biri geldi ve beni davet etti, bana bir mektup tebligat edeceklerini söyledi. Sanırım Türkiye’de hakkımda dava açıldı. 2016'dan bu yana Türkiye'ye gitmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kendisinin ve arkadaşlarının sürekli tehdit edildiğine de dikkat çeken Özkıraç, “Özellikle Facebook'tan saçma sapan mesajlar alıyoruz… Ama biz korkmuyoruz. Bizde korku yok. Bize korku öğretilmedi” şeklinde konuştu.

Halka sitem eden Özkıraç, sadece elektriğe değil; tüm iletişim fiyatlarına ve akaryakıta da zam geldiğini, marketlerin cep yaktığını belirterek, halkın sadece sosyal medya üzerinden tepkisini dile getirmesinin yeterli olmadığına vurgu yaptı.

Özkıraç, EL-SEN’in yakında sokağa ineceğini ve “işgal edilen makamları işgal edeceklerini” ifade etti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’ndan üst düzey bir bürokratla görüştüğünü ve elektrik konusunda Türkiye ile bağların kopma noktasına geldiğini öğrendiğini iddia eden Özkıraç, “Türkiye ‘ne isterseniz yapı’ demiş. Ankara, kurumun özelleştirilmesini istiyor” ifadelerini kullandı.