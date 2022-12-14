Türkiye’de ilaç fiyatlarına zam geldi

Türkiye Cumhuriyeti’nin bugünkü Resmi Gazete'nin sayısında yer alan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar'a göre, ilaç fiyatını belirleyen euro değerinde artışa gidildi.

Eklenen geçici maddede, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan Türk lirası cinsinden bir euro değerinin, Aralık 2022 itibarıyla yüzde 36,77 artırıldığı belirtildi.

Söz konusu düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, ilaç fiyatlarında şubat ayında yapılması planlanan düzenlemeyi, sektörün tedarik, üretim ve planlamalarına destek olmak amacıyla öne çekmiş oldu.

KOCA: FİYAT GÜNCELLEMESİ ERKENE ÇEKİLDİ

Sosyal medya hesabından ilaç zammına ilişkin açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İlaç bulunamaması probleminin çözümü için ilk adım Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası ile atıldı. Şubat ayında yapılması gereken fiyat güncellemesi erkene çekildi. Diğer adımlar da yolda. Çözeceğiz kimse endişe etmesin” ifadesini kullandı.