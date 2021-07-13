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Türkiye'yi suçladıkları haberde Gaziverenli Türk kadının fotoğrafını kullandılar!

Yunanistan’da internet haber sitesi Greekcitytimes 20 Temmuz Barış Harekatı'na yönelik "kara propaganda haberinde" Türkiye suçlanırken, 1964 yılında kocası Rum askerleri tarafından şehit edilen Nevcihan Oluşum’un fotoğrafını kullandı.

13 Temmuz 2021 Salı 08:30
Türkiye'yi suçladıkları haberde Gaziverenli Türk kadının fotoğrafını kullandılar!

20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47’nci yıldönümü öncesinde Yunan haber sitesi, Barış harekatına yönelik yaptığı çarpıtma haberde görsel olarak yine bir skandala imza attı.

Site, Kıbrıs Barış Harekatı'nı bir işgal operasyonu olarak göstermeye çalışarak, Barış Harekatı'nda "Rumların Türklere yaptığı zulmün sembolleşen fotoğrafını" kullandı.

Fotoğrafta acı içinde gözyaşı döken kadın, Kıbrıs’ın Gaziveren köyünde yaşayan Nevcihan Oluşum’du.

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Gerçekler çarpıtıldı

Nevcihan Oluşum'un eşi 1964 yılında Rum askerler tarafından şehit edildi.

İngiliz gazeteci Don McCullin henüz 28 yaşında çektiği fotoğrafla Kıbrıslı Türklerin maruz kaldığı o korkunç şiddeti dünyaya duyurmuştu.

Yunan haber sitesi ise kara propaganda yapabilmek için gerçekleri manipüle etti.

Kısa bir süre önce İngiltere’de sergilenen fotoğrafı kullanmaktan çekinmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nevcihan OluşumGreekcity Times
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