Türkiye-kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Belediyeler Birliği’ni Ziyaret Etti

Lefkoşa, 12 Eylül 19 : Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’ı ziyaret etti.

Belediyeler Birliği’nde bugün yer alan ziyarette, Belediyeler Birliği Genel Koordinatörü Hüseyin Köle de hazır bulundu.

Belediyeler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan, tüm belediye başkanlarını İstanbul’da misafir etmek istediklerini belirtti.

Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da, Aydoğan’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, davetten ötürü teşekkürlerini iletti.



İşbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Özçınar, ekim ayı ortalarında bu ziyareti gerçekleştirebileceklerini söyledi.Açıklamaya göre bu kapsamda, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1. Ordu Komutanlığı, İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İstanbul Belediyeleri, İski Tesisleri, çöp ayrıştırma tesisleri, özel sektör sanayi fabrikaları ve Hamidiye Suları Üretim Tesisleri’nin ziyaret edilmesi planlanıyor.Belediye Başkanlarından oluşacak heyet ayrıca, ziyaret kapsamında ekim ayı ortalarında İstanbul’da gerçekleştirilecek Çevre Fuarı’na da katılacak.(DOĞ/ÖK)